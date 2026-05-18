18.05.2026 06:31:29

Eisai: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eisai ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eisai die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Eisai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 11,53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,62 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 205,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 136,78 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 163,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 825,38 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 789,40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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