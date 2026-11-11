Eisai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eisai hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,47 JPY gegenüber 36,02 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 197,36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235,63 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at