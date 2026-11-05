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05.11.2026 17:02:00
Eisenbahn-KV - Betriebsräte bereit, Druck zu erhöhen
Neben der Abgeltung der Teuerung verlangt die Gewerkschaft eine Angleichung der Wochenarbeitszeit auf 38,5 Stunden in allen Bahnbetrieben sowie eine Attraktivierung der Berufe. "Gibt es auch in der vierten Verhandlungsrunde am 10. November keine Einigung, werden in den Eisenbahnunternehmen die Weichen Richtung Betriebsversammlungen gestellt", sagte Gerhard Tauchner, KV-Verhandlungsleiter und Vorsitzender des vida-Fachbereichs Eisenbahn, laut Aussendung vom Donnerstag.
Sollte das Rahmenrecht nicht angepasst werden, fordert die vida rund 3,9 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das sei heute in der Betriebsrätekonferenz beschlossen worden. "Das sind aufgeschlüsselt die rollierende Inflation von 3,26 Prozent, 0,3 Prozentpunkte, die beim Abschluss 2025 auf die Inflation gefehlt haben, und 0,3 Prozentpunkte Anteil an der Wertschöpfung 2026", rechnet die vida vor. "Damit liegt der Ball bei den Arbeitgebern".
bel/fel
ISIN WEB http://www.vida.at
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