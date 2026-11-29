TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Koalitionspoker in Israel geht weiter. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot traf sich nach Angaben seines Büros im Militärhauptquartier in Tel Aviv zu Gesprächen mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Dieser hatte Eisenkot am Samstagabend angeboten, ihm im Rahmen einer Rotationsvereinbarung den Vortritt im Amt des Ministerpräsidenten zu lassen.

Der Vorschlag des Vorsitzenden der konservativen Likud-Partei stößt jedoch auf große Skepsis. Zudem soll Netanjahu verlangen, dass Eisenkot, der die Mitte-Partei Jaschar führt, das Amt nicht sofort übernimmt. Zu Beginn des Treffens soll Netanjahu Eisenkot Medienberichten zufolge ein sicherheitspolitisches Update geben.

Eisenkots Partei Jaschar hatte bei der Parlamentswahl am 27. Oktober zwar hinter der Likud-Partei gelegen. Bei den Konsultationen von Präsident Izchak Herzog mit den Parteien erhielt Eisenkot dennoch die meisten Empfehlungen für die Regierungsbildung.

Er hat zunächst bis kommenden Sonntag Zeit, eine Regierung zu bilden. Die Frist kann um weitere 14 Tage verlängert werden.

Misstrauen gegenüber Netanjahus Vorstoß

Mehrere Oppositionsparteien warfen Netanjahu unmittelbar nach Bekanntwerden seines Vorstoßes Tricks und Täuschungsmanöver vor. Sie verwiesen darauf, dass Netanjahu in der Vergangenheit bereits politische Vereinbarungen gebrochen habe.

Befürchtet wird unter anderem, Netanjahu könnte eine Einheitsregierung gezielt scheitern lassen, in der Hoffnung, bei einer anschließenden Neuwahl ein besseres Ergebnis für sein politisches Lager zu erzielen./le/DP/mis