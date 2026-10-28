|
28.10.2026 01:18:38
Eisenkot will rasch neue Regierung in Israel bilden
TEL AVIV (dpa-AFX) - Ex-Militärchef Gadi Eisenkot will nach der Parlamentswahl in Israel rasch eine neue Regierung bilden. Das Land sei "auf dem Weg zu einer neuen Ära der Hoffnung", sagte der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar am Wahlabend vor Anhängern. Laut Prognosen führender Fernsehsender wurde seine Partei bei der Abstimmung zweitstärkste Kraft hinter der rechtskonservativen Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Netanjahus Likud ging zwar als stärkste Kraft aus der Wahl hervor, sein rechtsreligiöses Lager aus mehreren Parteien verlor jedoch die Mehrheit im Parlament. Allerdings verfügt auch das Lager um Eisenkot über keine klare Mehrheit. Zum Zünglein an der Waage könnten damit die arabischen Parteien werden.
Eisenkot fordert Netanjahu zum Rückzug auf
"Wir haben Geschichte geschrieben", sagte Eisenkot vor seinen Anhängern. Er bezeichnete die Parlamentswahl als "Volksbefragung über die künftige Führung Israels". Die Antwort sei eindeutig: "Die Öffentlichkeit hat für eine Veränderung gestimmt." Netanjahus Koalition habe "das Vertrauen des Volkes verloren".
Die Wähler hätten sich "gegen eine Fortsetzung der Amtszeit Netanjahus als Regierungschef" ausgesprochen, sagte Eisenkot. Ein aufrechter politischer Anführer würde sich angesichts eines solchen Ergebnisses "aus dem politischen Leben zurückziehen". Eine weitere Parlamentswahl - die angesichts des unklaren Ergebnisses durchaus möglich erscheint - wäre aus seiner Sicht ein Fehler: "Wir müssen alles tun, um den Willen des Volkes umzusetzen."
Eisenkot bekräftigte zudem drei Grundsätze für die Bildung einer Koalition: die Anerkennung Israels als jüdischer und demokratischer Staat, die Verpflichtung auch ultraorthodoxer Juden zum Wehrdienst sowie die Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation Hamas./le/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.