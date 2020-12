Eisenmann fordert Merkel und Ministerpräsidenten zu Schulöffnungen auf

BERLIN (Dow Jones)--Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten aufgefordert, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am nächsten Dienstag trotz Lockdown-Verlängerung die Wiederöffnung von Kindergärten und Grundschulen zu beschließen. "Auch wenn der Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert wird, sollten Kitas und Grundschulen wieder öffnen für Präsenzunterricht", sagte sie der Bild-Zeitung. "In diesen Altersklassen ist es unerlässlich, dass Kinder in Kitas gehen und in Schulen lernen." Im Präsenzunterricht sei der Lernerfolg am größten.

SPD-Chefin Saskia Esken kritisierte allerdings Äußerungen Eisenmanns zu Schulöffnungen nach dem 11. Januar als unverantwortlich. Ihr fehle "jede Phantasie dafür", wie das Ziel, die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 50 je 100.000 Einwohner zu senken, schon zum 11. Januar erreicht werden könne. "Insofern ist eine Ankündigung, die Schulen nach den Ferien völlig unabhängig von den Inzidenzen wieder zu öffnen, wie wir sie von der Kultusministerin von Baden-Württemberg gehört haben, in meinen Augen geradezu unverantwortlich", sagte Esken der Funke-Mediengruppe.

Eisenmann hatte zuvor den Angaben zufolge auch erklärt, sie wolle sich im Südwesten für die Wiedereröffnung von Kitas, Grundschulen, der Klassen 5, 6 und 7 sowie von Abschlussklassen ab dem 11. Januar einsetzen, "unabhängig von den Inzidenzzahlen". Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen.

Esken hielt diese Bewertung für falsch. "Es muss endlich aufhören, dass Präsenzunterricht und digitale Bildung gegeneinander ausgespielt werden", forderte sie. Die SPD-Vorsitzende kündigte einen dritten Corona-Schulgipfel von Bund und Ländern mit Kanzlerin Merkel noch im Januar an. Man habe "große Verantwortung dafür, keinen Corona-Jahrgang entstehen zu lassen". Die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte der Rheinischen Post, in ihrem Bundesland blieben "bis zum 15. Januar zunächst alle Schulen im Fernunterricht".

Zugleich stellte sie Lockerungen in Aussicht. "Als Bildungspolitikerin habe ich das Ziel, so schnell es geht wieder Schule in der Schule zu ermöglichen - wenn es sein muss, erstmal auch nur für jüngere Kinder und die Abschlussklassen", sagte Hubig. Als Vorsitzende der Kultusministerkonferenz verwies sie auf die Beratungen von Bund und Ländern in der kommenden Woche. "Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten mit der Kanzlerin am 5. Januar, wie es nach dem Lockdown weitergeht", sagte Hubig.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sah in dem geplanten Stufenmodell nur einen Rahmen für den weiteren Schulbetrieb nach den Ferien. "Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung sollte abschließend erst in Kenntnis des weiteren Infektionsgeschehens und nach der für den 5. Januar 2021 geplanten Sitzung der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin getroffen werden", sagte sie der Zeitung. Heute sei noch nicht zu sagen, wie sich das Infektionsgeschehen zu Beginn des neuen Jahres entwickele.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2020 03:15 ET (08:15 GMT)