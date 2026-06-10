CUBE Aktie
WKN DE: A3DU8L / ISIN: JP3244930008
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10.06.2026 16:00:00
Eiswürfelmaschine Ice Cube Maker Qexreed im Test: 9 Eiswürfel in 8 Minuten
Schnell Eiswürfel auf Knopfdruck, ohne lange Wartezeit im Gefrierfach – das verspricht die Qexreed Eiswürfelmaschine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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