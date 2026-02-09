Eiwa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Eiwa stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 106,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 87,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Eiwa mit einem Umsatz von insgesamt 12,51 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at