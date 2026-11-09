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09.11.2026 06:31:29
Eiwa informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Eiwa hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 85,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 75,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,77 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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