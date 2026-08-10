Eiwa präsentierte Quartalsergebnisse

Eiwa veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 64,56 JPY gegenüber 46,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,41 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 9,57 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at