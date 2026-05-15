Eiwa: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eiwa hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 98,28 JPY gegenüber 90,29 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 15,12 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 327,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 308,79 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 48,85 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Eiwa 47,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at