EIZO NANAO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EIZO NANAO präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 95,71 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EIZO NANAO ein EPS von 15,13 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 20,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EIZO NANAO 20,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at