EIZO NANAO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

EIZO NANAO hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 30,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EIZO NANAO noch ein Gewinn pro Aktie von 7,48 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 20,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EIZO NANAO 17,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at