|
03.08.2026 06:31:29
EIZO NANAO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
EIZO NANAO hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 30,76 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei EIZO NANAO noch ein Gewinn pro Aktie von 7,48 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 20,03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EIZO NANAO 17,34 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!