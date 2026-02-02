|
EIZO NANAO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
EIZO NANAO präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 46,93 JPY. Im letzten Jahr hatte EIZO NANAO einen Gewinn von 31,20 JPY je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat EIZO NANAO 20,94 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,31 Milliarden JPY umgesetzt worden.
