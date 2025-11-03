EIZO NANAO stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EIZO NANAO lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 15,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent auf 20,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at