EIZO NANAO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

EIZO NANAO hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 111,10 JPY. Im Vorjahresviertel hatte EIZO NANAO 52,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 22,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 180,64 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 100,81 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81,31 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 80,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at