10.02.2026 06:31:29
EJF Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
EJF Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 321,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EJF Acquisition A 275,7 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,930 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -5,660 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,26 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,00 Milliarden USD umgesetzt.
