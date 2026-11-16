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16.11.2026 06:31:29
Eki Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Eki Energy Services hat am 14.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,51 INR gegenüber -1,330 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Eki Energy Services in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 76,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 350,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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