Eki Energy Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eki Energy Services hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,75 INR gegenüber -0,470 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Eki Energy Services im vergangenen Quartal 104,6 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 29,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Eki Energy Services 149,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at