Ekinops SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ekinops SA ließ sich am 09.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ekinops SA die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Ekinops SA im vergangenen Quartal 28,7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ekinops SA 25,3 Millionen EUR umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,190 EUR gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 103,60 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Ekinops SA 92,80 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,267 EUR und einen Umsatz von 103,60 Millionen EUR beziffert.

Redaktion finanzen.at