EKIP-98 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EKIP-98 hat am 03.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,190 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,84 Prozent auf 0,8 Millionen BGN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen BGN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at