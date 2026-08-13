Ekitan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ekitan hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -10,940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 662,2 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 711,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at