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13.08.2026 06:31:29
Ekiz Yag ve Sabun San gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Ekiz Yag ve Sabun San stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 TRY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ekiz Yag ve Sabun San ein EPS von -0,330 TRY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 49,69 Prozent zurück. Hier wurden 62,3 Millionen TRY gegenüber 123,9 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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