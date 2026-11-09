Eko Export stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Eko Export hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,610 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,3 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at