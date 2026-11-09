|
09.11.2026 06:31:29
Eko Export stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Eko Export hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2024 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,610 PLN erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,6 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,3 Millionen PLN.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!