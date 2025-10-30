Ekso Bionics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ekso Bionics stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,500 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ekso Bionics 4,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at