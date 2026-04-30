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30.04.2026 06:31:29
Ekso Bionics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ekso Bionics hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ekso Bionics ein EPS von -1,800 USD in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 36,69 Prozent auf 2,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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