Ekso Bionics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ekso Bionics hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,100 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 3,1 Millionen USD, gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 38,31 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,910 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -8,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 12,80 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,61 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,93 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,870 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 15,31 Millionen USD gelegen.

