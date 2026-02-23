|
23.02.2026 06:31:29
Ekspress Grou: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ekspress Grou hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Ekspress Grou hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 EUR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 23,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Ekspress Grou 0,110 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 80,23 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 76,17 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
