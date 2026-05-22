EL-AL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

EL-AL hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,38 ILS. Ein Jahr zuvor waren 0,690 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat EL-AL im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden ILS verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 37,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EL-AL 2,80 Milliarden ILS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at