EL-AL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EL-AL hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,63 ILS gegenüber 0,420 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat EL-AL 2,92 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,78 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at