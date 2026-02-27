EL-AL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EL-AL lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte EL-AL ein EPS von 1,08 ILS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat EL-AL mit einem Umsatz von insgesamt 2,77 Milliarden ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren, um 12,11 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,64 ILS ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,33 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 11,99 Milliarden ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,70 Milliarden ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at