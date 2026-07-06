Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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06.07.2026 15:59:46
El Nino: Is Africa ready for the perfect storm?
A strong El Nino expected later this year could bring drought, floods and displacement to parts of Africa. Experts say the warnings are clear, but question whether governments can act before disaster strikes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Curatis AG
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|Handel in Zürich: SPI liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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|Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
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03.07.26
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03.07.26
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03.07.26
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03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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02.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AG
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