14.11.2026 08:19:38

El Niño als 'Stresstest' - schnelles Geld gefordert

ANTALYA (dpa-AFX) - Mit dem extrem stark ausfallenden Klimaphänomen El Niño kommt auf die Welt nach Ansicht des Chefs des UN-Entwicklungsprogramms, Alexander de Croo, "ein gigantischer Stresstest" zu. "Es verschlimmert andere Probleme, die wir schon haben", sagte der ehemalige belgische Regierungschef de Croo der Deutschen Presse-Agentur und nannte hohe Preise für Sprit, Dünger und Lebensmittel als Beispiele.

Menschen in besonders betroffenen Regionen müssten so schnell wie möglich unterstützt werden - noch bevor in den kommenden Monaten der Höhepunkt des aktuell erstarkenden El Niño erwartet wird. Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) schätzt die Kosten der notwendigen Unterstützung auf bis zu 36 Milliarden US-Dollar, wenn diese frühzeitig fließen. Warte man, bis die Schäden eingetreten seien, könne die Summe auf bis zu 73 Milliarden US-Dollar steigen.

Wohlstand mitten im Chaos "eine Illusion"

El Niño sorgt für steigende Temperaturen und Extremwetter - in manchen Regionen kommt es zu Dürren, in anderen zu Sturzfluten. Er ist gewissermaßen ein Risikoverstärker des Klimawandels.

Auf der Weltklimakonferenz wird derzeit darüber gestritten, wie viel Geld Industriestaaten - die Hauptverursacher der Klimakrise - in den nächsten Jahren zahlen werden, um ärmere Staaten beim Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen zu unterstützen. Die EU will angesichts knapper Kassen derzeit keine neuen Zusagen machen und beruft sich auf bereits getroffene Beschlüsse.

"Wenn man mehr geopolitischen Einfluss haben will, ist das wirklich schwer, wenn man sein Budget kürzt", betonte de Croo. "Es geht darum, in die Stabilisierung der eigenen Nachbarschaft zu investieren. Zu glauben, man könne einen stabilen und in Wohlstand lebenden Kontinent haben, wenn die eigene Nachbarschaft im Chaos versinkt, ist eine Illusion."/swe/DP/he

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