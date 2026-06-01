El Nino Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

El Nino Ventures hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,050 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at