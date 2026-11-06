El Pollo Loco: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, El Pollo Loco (NASDAQ:LOCO) announced that systemwide same-store sales -- sales at restaurants open at least a year -- grew 5% year over year. The restaurant operator is expanding its digital loyalty network while securing multi-unit development deals outside its core West Coast footprint. Three things management said stand out.

El Pollo Loco is accelerating restaurant openings, using experienced franchise operators to establish footholds in markets such as New York. Management expects second-generation site conversions--rebuilding existing restaurant properties--to reduce construction costs as national expansion gains speed.

Digital orders reached 31% of total sales during the quarter. The company relies on its Loco Rewards loyalty program to increase order frequency and lock in repeat customer visits during tight spending cycles.

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