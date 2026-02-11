BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
11.02.2026 18:51:14
El Puerto de Liverpool, accompanied by BBVA México, completed a US$500 million notes issuance
BBVA México, acting as Joint Bookrunner, supported El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V., one of Mexico's leading retail companies, in the successful issuance of notes for a total amount of US$500 million. The transaction will bear interest at a rate of 5.750% and will mature in 2038, strengthening the company's financial position.
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
