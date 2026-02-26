El Puerto de Liverpool SAB de CV: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

El Puerto de Liverpool SAB de CV präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 5,70 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV 7,20 MXN je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 79,12 Milliarden MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV einen Umsatz von 75,33 Milliarden MXN eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 12,89 MXN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,25 MXN je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 229,14 Milliarden MXN beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 214,85 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

