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30.07.2026 06:31:29
El Puerto de Liverpool SAB de CV gewährte Anlegern Blick in die Bücher
El Puerto de Liverpool SAB de CV hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 3,85 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV 2,45 MXN je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent auf 57,29 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56,42 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,67 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 58,37 Milliarden MXN geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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