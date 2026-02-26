El Puerto de Liverpool SAB de CV präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

El Puerto de Liverpool SAB de CV hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 5,70 MXN gegenüber 7,20 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79,12 Milliarden MXN – ein Plus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem El Puerto de Liverpool SAB de CV 75,33 Milliarden MXN erwirtschaftet hatte.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,69 MXN gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 79,49 Milliarden MXN taxiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 12,89 MXN gegenüber 17,25 MXN im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 229,14 Milliarden MXN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 214,85 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 13,82 MXN je Aktie sowie einen Umsatz von 229,62 Milliarden MXN ausgegeben.

Redaktion finanzen.at