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29.10.2026 06:31:29
El Puerto de Liverpool SAB de CV präsentierte Quartalsergebnisse
El Puerto de Liverpool SAB de CV hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 MXN. Im Vorjahresviertel waren 2,95 MXN je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49,11 Milliarden MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV einen Umsatz von 48,06 Milliarden MXN eingefahren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,61 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 49,52 Milliarden MXN geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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