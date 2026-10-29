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29.10.2026 06:31:29
El Puerto de Liverpool SAB de CV: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
El Puerto de Liverpool SAB de CV hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 MXN. Im Vorjahresviertel hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV 2,95 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 49,11 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 48,06 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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