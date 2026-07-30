El Puerto de Liverpool SAB de CV veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

El Puerto de Liverpool SAB de CV äußerte sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 3,85 MXN gegenüber 2,45 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,29 Milliarden MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte El Puerto de Liverpool SAB de CV einen Umsatz von 56,42 Milliarden MXN eingefahren.

Redaktion finanzen.at