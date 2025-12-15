KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
15.12.2025 21:35:00
El Salvador: Weltweit erstes landesweites KI-Bildungsprogramm zusammen mit xAI
Nayib Bukele und Elon Musk vereinbaren den Einsatz des KI-Chatbots Grok in El Salvadors öffentlichen Schulen. Andernorts ist Grok durchaus umstritten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
