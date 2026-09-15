HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
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15.09.2026 10:03:27
El Salvador court hands down first life sentence for femicide
The landmark conviction comes 42 days after the killing of a woman in Santa Ana who prosecutors said was stalked and harassed by her neighbor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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