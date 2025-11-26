El Shams Pyramids mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

El Shams Pyramids hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das vergangene Quartal hat El Shams Pyramids mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 108,11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at