Elah hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Elah ein Ergebnis je Aktie von -0,410 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at