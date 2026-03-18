Elah hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elah äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 3,060 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies für das Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 0,01 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahr, in dem ebenfalls 0,01 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at