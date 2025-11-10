ELAN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ELAN hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,90 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,00 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at