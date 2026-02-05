|
ELAN gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ELAN äußerte sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
ELAN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,32 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,64 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,67 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,71 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,77 JPY, nach 38,94 JPY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 55,45 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 47,51 Milliarden JPY umgesetzt.
