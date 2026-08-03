ELAN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ELAN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 13,04 JPY. Im letzten Jahr hatte ELAN einen Gewinn von 9,38 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 14,76 Milliarden JPY gegenüber 13,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at